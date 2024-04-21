Америку захватила волна антисемитизма, констатирует New York Post. По данным Антидиффамационной лиги, число случаев нападения на евреев выросло на 140% по сравнению с 2022 годом.
NYP: в США зафиксировали небывалый всплеск антисемитизма
Комментарии
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лл
лина любимцева
Вот за это самое их уже однажды разогнали. Но не довели дело до конца. Поэтому история повторяется...
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8 час.
EV
Evgeni Velesik
Кук-Клукс-Клан отдыхает! Не ужели в демократической стране США может быть антисемитизм?
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6 час.
Алексей Горшков
"Я скакала за Вами три дня - чтобы сказать,что Вы мне безразличны!"
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2 час.
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