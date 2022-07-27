Сеть спящих увидела кошмар: Главное имя угонщика русских самолётов

Либеральная журналистика выдает себя за последний оплот правды и объективности, однако, как будет подробно разобрано в нашем очерке, за всеми этими лозунгами скрывается теневая работа по подрыву суверенитета неугодных глобалистскому пулу государств.
Либеральная журналистика выдает себя за последний оплот правды и объективности, однако, как будет подробно разобрано в нашем очерке, за всеми этими лозунгами скрывается теневая работа по подрыву суверенитета неугодных глобалистскому пулу государств.
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