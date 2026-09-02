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Происшествия

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Тульские полицейские приняли участие в донорской акции, приуроченной к Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом более 40 сотрудников УМВД России по Тульской области приняли участие в благотворительной донорской акции, прошедшей на базе Тульской областной станции переливания крови.

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