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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Барбоза о Марио: «Если нет травм, то Фернандес отличный футболист. Не сказал бы, что трансфер был провальным для «Зенита»

Агент Барбоза о Марио: «Если нет травм, то Фернандес отличный футболист. Не сказал бы, что трансфер был провальным для «Зенита»

«Не сказал бы, что трансфер Фернандеса был провальным для «Зенита». Когда футболист не играет, надо спрашивать, почему так случилось.

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