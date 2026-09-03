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Трамп заявил, что рассчитывает добиться завершения конфликта на Украине

Трамп заявил, что рассчитывает добиться завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает добиться завершения конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу GB News, написало РИА «Новости» .

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