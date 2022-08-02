Военное обозрение

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ВСУ ведут обстрел наступающих сил НМ ЛНР под Артёмовском из американских гаубиц М777

ВСУ ведут обстрел наступающих сил НМ ЛНР под Артёмовском из американских гаубиц М777

Подразделения артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь из гаубиц М777 американского производства по наступающим на Артёмовск частям Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

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