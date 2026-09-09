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Украинец Забарный снова подставил Сафонова: «ПСЖ» пропустил в ЛЧ из-за косяка своего защитника

Украинец Забарный снова подставил Сафонова: «ПСЖ» пропустил в ЛЧ из-за косяка своего защитника

Дикая ошибка!«ПСЖ» прервал серию из четырех матчей без побед во всех турнирах, разгромив «Слован» (6:1) в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.

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