В пригороде Симферополя одна из улиц превратилась в реку

Жители симферопольского микрорайона Фонтаны пожаловались на подтопление одной из улиц. Фото: Наталья СомоваКак видно на видео, опубликованном в соцсетях, из-за осадков воды оказалось столько, что перейти проезжую часть просто не представляется возможным.