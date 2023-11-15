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Крымское информационное агентство

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В пригороде Симферополя одна из улиц превратилась в реку

В пригороде Симферополя одна из улиц превратилась в реку

Жители симферопольского микрорайона Фонтаны пожаловались на подтопление одной из улиц. Фото: Наталья СомоваКак видно на видео, опубликованном в соцсетях, из-за осадков воды оказалось столько, что перейти проезжую часть просто не представляется возможным.

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