Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Давайте представим на минутку, что не было “перехода” к капитализму, а вместо Горбачева заступил на пост настоящий патриот и хозяйственник.
“Не хочу назад в СССР”! А если бы не назад, а вперед?
Комментарии
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АГ
Алик Гумер
"“Не хочу назад в СССР”!" - Значит безмозглый дегенерат ! В СССР из каждого долбоеба стремились вырастить ЧЕЛОВЕКА ! Сегодня из каждого людина стараются вырастить долбоеба , тупого марионетку , на нем же и паразитировать ! И изрядно преуспели в этом ! Детей уже 30 лет воспитывает враг ! Работает .... - хочешь уничтожить народ = воспитай его детей ! А узаконенный итогами 90-х грабеж страны-народа кажый год лишает население средств в объемах 10 годовых бюджетов страны и более ! Стригут как сидорову козу .... ! Козлики овечки же не вникают в суть , довольствуются красивыми фантиками - пустышками чем их кормят !
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1 час.
vagas Karlito
После Сталина партия потеряла вектор развития и деградировала! Стала превращаться медленно, но уверенно,- в подобие боржуа Западного пошиба! Стали смотреть как там у них и завидовать ибо сами кроме как лезть во все дыры уже развиваться перестали! На производстве выпускали продукцию одну и туже годами! Для меня лично потеря социализма большая трагедия !Все было полито потом и кровью! И так все прокакать бездарно,- позор!))Можно только предполагать как могли бы сегодня жить! Как-бы да кабы!
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1 час.
Yuryt
Как компетентные спецы считают- в роспуске республик необходимости не было... А.Фурсов и не только дают оценку тем событиям... Развал Союза- оплота СОЦИАЛИЗМА был мотивирован ИЗВНЕ! Руками гнилой верхушки наворовавшей народного добра и пожелавшей узаконить- приватизировать награбленое... Ну и западные спецслужбы продуктивно работали... Ну и дураки помогли тоже... горбатый что умный? ... Мещанин, дерёвня... А ельцин... Предатель- очко нараспашку... Сейчас попадаются фотки тех времен- в лесу скинуты продукты, выплывают свидетельства что пока состав с колбасой портился гдето в простое, в республиках пропала колбаса с полок
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14 мин.
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