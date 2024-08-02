Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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“Не хочу назад в СССР”! А если бы не назад, а вперед?

“Не хочу назад в СССР”! А если бы не назад, а вперед?

Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Давайте представим на минутку, что не было “перехода” к капитализму, а вместо Горбачева заступил на пост настоящий патриот и хозяйственник.

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Комментарии
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АГ
Алик Гумер
&quot;“Не хочу назад в СССР”!&quot; - Значит безмозглый дегенерат !                В СССР  из каждого долбоеба стремились вырастить ЧЕЛОВЕКА !                                                                                                  Сегодня из каждого людина  стараются вырастить долбоеба , тупого  марионетку  , на нем же и паразитировать !     И  изрядно преуспели в этом !   Детей уже 30 лет воспитывает враг !    Работает .... - хочешь уничтожить народ = воспитай его детей !                                                                                                              А узаконенный  итогами 90-х  грабеж страны-народа  кажый год   лишает население  средств в объемах  10  годовых бюджетов страны и более !          Стригут как сидорову козу .... !       Козлики овечки же не вникают в суть , довольствуются  красивыми  фантиками - пустышками    чем их кормят !
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1 час.
vagas Karlito
После Сталина партия потеряла вектор развития и деградировала! Стала превращаться медленно, но уверенно,- в подобие боржуа Западного пошиба! Стали смотреть как там у них и завидовать ибо сами  кроме как  лезть во все дыры  уже  развиваться перестали! На производстве  выпускали продукцию одну и туже годами! Для меня лично потеря социализма  большая трагедия !Все было   полито потом и кровью! И так все прокакать бездарно,- позор!))Можно только  предполагать как могли бы  сегодня жить! Как-бы да кабы!
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1 час.
Yuryt
Как компетентные спецы считают- в роспуске республик необходимости не было... А.Фурсов и не только дают оценку тем событиям... Развал Союза- оплота СОЦИАЛИЗМА был мотивирован ИЗВНЕ! Руками гнилой верхушки наворовавшей народного добра и пожелавшей узаконить- приватизировать награбленое... Ну и западные спецслужбы продуктивно работали... Ну и дураки помогли тоже... горбатый что умный? ... Мещанин, дерёвня... А ельцин... Предатель- очко нараспашку... Сейчас попадаются фотки тех времен- в лесу скинуты продукты,  выплывают свидетельства что пока состав с колбасой портился гдето в простое, в республиках пропала колбаса с полок
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14 мин.

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