“Не хочу назад в СССР”! А если бы не назад, а вперед?

АГ Алик Гумер "“Не хочу назад в СССР”!" - Значит безмозглый дегенерат ! В СССР из каждого долбоеба стремились вырастить ЧЕЛОВЕКА ! Сегодня из каждого людина стараются вырастить долбоеба , тупого марионетку , на нем же и паразитировать ! И изрядно преуспели в этом ! Детей уже 30 лет воспитывает враг ! Работает .... - хочешь уничтожить народ = воспитай его детей ! А узаконенный итогами 90-х грабеж страны-народа кажый год лишает население средств в объемах 10 годовых бюджетов страны и более ! Стригут как сидорову козу .... ! Козлики овечки же не вникают в суть , довольствуются красивыми фантиками - пустышками чем их кормят !

vagas Karlito После Сталина партия потеряла вектор развития и деградировала! Стала превращаться медленно, но уверенно,- в подобие боржуа Западного пошиба! Стали смотреть как там у них и завидовать ибо сами кроме как лезть во все дыры уже развиваться перестали! На производстве выпускали продукцию одну и туже годами! Для меня лично потеря социализма большая трагедия !Все было полито потом и кровью! И так все прокакать бездарно,- позор!))Можно только предполагать как могли бы сегодня жить! Как-бы да кабы!