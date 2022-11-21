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Тренер США Берхалтер про 1:1 с Уэльсом: «Мы отдали на поле все силы и шли вперед до конца»

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер подвел итоги матча с Уэльсом (1:1) на ЧМ-2022. «Обе команды яростно бились за победу.

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