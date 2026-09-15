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За кадром всенародной любви: как советские актеры скрывали параллельные семьи и личные драмы

За кадром всенародной любви: как советские актеры скрывали параллельные семьи и личные драмы

Советский экран умел создавать иллюзию: казалось, у всенародных любимцев и за пределами киностудий жизнь складывается безоблачно.

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