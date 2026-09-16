Новые данные показывают, что искусственный интеллект действительно уничтожает рабочие места специалистов начального уровня

Отчёт по рынку труда Нью-Йорка показал обвал позиций для новичков в технологическом секторе и смежных отраслях Число вакансий начального уровня в IT-специальностях в Нью-Йорке сократилось на 49% с 2022 года, следует из отчёта некоммерческого центра Center for an Urban Future, опубликованного изданием theCity.
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