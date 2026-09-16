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Новые данные показывают, что искусственный интеллект действительно уничтожает рабочие места специалистов начального уровня

Новые данные показывают, что искусственный интеллект действительно уничтожает рабочие места специалистов начального уровня

Отчёт по рынку труда Нью-Йорка показал обвал позиций для новичков в технологическом секторе и смежных отраслях Число вакансий начального уровня в IT-специальностях в Нью-Йорке сократилось на 49% с 2022 года, следует из отчёта некоммерческого центра Center for an Urban Future, опубликованного изданием theCity.

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