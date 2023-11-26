Новый суперкроссовер BMW XM примет участие в мотогонках

Этот кроссовер стал первым самостоятельным проектом отделения BMW M за последние 40 лет.BMW XM Новинка дебютировала во флагманской версии Label Red, оснащенной мощной 745-сильной силовой установкой, состоящей из 4,4-литрового бензинового турбомотора V8 и 196-сильного электродвигателя.