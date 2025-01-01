8919 прочтений Вчера Оглавление Без предварительных условий Келлог осуждает Непостоянный Зеленский Украине должен быть поставлен ультиматум: или киевский режим соглашается на условия России, или потеряет еще больше территорий.
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