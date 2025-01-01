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Названы города, которые Украина потеряет при отказе от переговоров

Названы города, которые Украина потеряет при отказе от переговоров

8919 прочтений Вчера Оглавление Без предварительных условий Келлог осуждает Непостоянный Зеленский Украине должен быть поставлен ультиматум: или киевский режим соглашается на условия России, или потеряет еще больше территорий.

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