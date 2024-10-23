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Владивостокцам напомнили условия участия в конкурсе на получение премии «Есть за что!»

Владивостокцам напомнили условия участия в конкурсе на получение премии «Есть за что!»

Во Владивостоке продолжается прием заявок на конкурс «Есть за что!», сообщает PRIMPRESS. Обладателями премии, присуждаемой за вклад в развитие города, могут стать представители активной молодежи дальневосточной столицы.

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