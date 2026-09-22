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Газета.ру

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В Подмосковье на видео сняли разбитые машины после жесткого ДТП с погибшим

В Подмосковье на видео сняли разбитые машины после жесткого ДТП с погибшим

В Московской области произошло массовое ДТП с микроавтобусом. Видео опубликовал Мособлпожспас.На размещенных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыли спасатели, которые в настоящий момент ликвидируют последствия.

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