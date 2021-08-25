На военном параде Зеленский погружается в историю

Введение нового праздника Украины как реакция на статью президента РФ о единстве Руси Выдавив слезу умиления при кадрах разгрома Хазарского каганата «украинским гетманом Святославом», предварявших парад советской техники и турецкого секонд-хенда к 30-летию незалежности, Верховный главнокомандующий всем этим металлоломом приступил к отпору посягательств Путина на украинскую славу и волю.