Введение нового праздника Украины как реакция на статью президента РФ о единстве Руси Выдавив слезу умиления при кадрах разгрома Хазарского каганата «украинским гетманом Святославом», предварявших парад советской техники и турецкого секонд-хенда к 30-летию незалежности, Верховный главнокомандующий всем этим металлоломом приступил к отпору посягательств Путина на украинскую славу и волю.
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