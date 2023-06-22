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Noventiq осенью проведет делистинг GDR на Мосбирже

Noventiq осенью проведет делистинг GDR на Мосбирже

Глобальный разработчик программного обеспечения Noventiq (до октября 2022 года — Softline Holding) планирует прекратить листинг глобальных депозитарных расписок (global depository receipt, GDR) на Московской бирже и Лондонской фондовой бирже (LSE).

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