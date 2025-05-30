Орловские добытчики криптовалюты теперь могут зарегистрировать свою деятельность

Теперь индивидуальные предприниматели и компании в России могут добывать криптовалюту только после включения в специальный реестр Федеральной налоговой службы, а физическим лицам разрешено заниматься майнингом без регистрации — но лишь в пределах 6000 кВт⋅ч в месяц.