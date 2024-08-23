Как продлить половой акт: советы для мужчин

Проверенные способы отложить эякуляцию и продлить удовольствие вам обоим. Если вы тревожитесь из-за того, что в постели у вас слишком быстро наступает разрядка, вы не одиноки — по статистике, с проблемой преждевременной эякуляции рано или поздно сталкивается примерно каждый третий мужчина.