Behaviour Interactive “довольна” приемом Meet Your Maker и “лучшее еще впереди”Хотя Behaviour Interactive в основном известна своей хитовой многопользовательской игрой Dead by Daylight, в этом году студия выпустила совершенно новую игру под названием Meet Your Maker и креативный директор Эш Паннелл сказал, что они “довольны… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.