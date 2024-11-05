Toyota рассекретила раллийный спорткар с мотором от «заряженной» Corolla

Шоу-кар GR86 Rally Legacy дебютировал на выставке тюнинга SEMA-2024 в Лас-Вегасе. За основу был взят GR86, который оснастили мотором от GR Corolla, а вдохновение черпали в Celica GT-Four, выступавшей в мировом чемпионате по ралли в 80-х годах прошлого века.