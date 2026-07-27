🍉 Жители региона смогут приехать на фестиваль в Камышин на «арбузном экспрессе» Поезд отправится со станции «Волгоград-1» 22 августа в 07:00.
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🍉 Жители региона смогут приехать на фестиваль в Камышин на «арбузном экспрессе» Поезд отправится со станции «Волгоград-1» 22 августа в 07:00.
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