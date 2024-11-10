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Царьград

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Курахово: Это показательный котёл. Без пленных. Источники о зачистке ВСУ

Курахово: Это показательный котёл. Без пленных. Источники о зачистке ВСУ

Русская армия окружает Курахово сразу с трёх направлений. Паника не только среди военных и офицеров ВСУ - популярнейшие западные таблоиды и офицеры НАТО призывают бросать свои позиции.

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