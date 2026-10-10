«Знаете, в чем их проблема?» Макс Ферстаппен раскритиковал Хилла и других экспертов Формулы 1

«Знаете, в чем их проблема?» Макс Ферстаппен раскритиковал Хилла и других экспертов Формулы 1Getty Images / Red Bull Content PoolГонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен считает, что некоторые бывшие пилоты Формулы 1, ныне выступающие экспертами на ТВ, критикуют его позицию по новому техническому регламенту, не разобравшись в особенностях нынешних машин и силовых установок.
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