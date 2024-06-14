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Спички - не игрушка

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Почему Рим не смог завоевать будущую Россию

Почему Рим не смог завоевать будущую Россию

Когда началась СВО, Заслуженный учитель России Тамара Натановна Эйдельман заявила, что «очень плохо», что нашу территорию не завоевала Римская Империя, и потому мы не получили от нее в наследство чувства законности и собственности.

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