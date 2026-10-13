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Россия вторая в мире по криозаморозке, 109 человек ждут оживления в азоте

Россия вторая в мире по криозаморозке, 109 человек ждут оживления в азоте

Россия заняла второе место в мире по числу замороженных людей. 109 человек спят в жидком азоте при минус 196 градусах в надежде, что наука будущего вернет их к жизни.

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