В Туле 1 октября ожидается дождь и похолодает до +11

В воскресенье, 1 октября, в Туле и области ожидается пасмурная погода с небольшими дождями с 15:00, и температура опустится до +11 градусов по Цельсию утром и вечером, согласно данным, предоставленным порталом Gismeteo.
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