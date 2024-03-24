Microsoft предлагает метод ускорения трассировки лучей с API DXR за счет использова...

Microsoft предлагает метод ускорения трассировки лучей с API DXR за счет использования SSD для меньшего обращения к VRAMВсе больше игр сейчас используют методы трассировки лучей или пути, чтобы предоставить геймерам захватывающие и реалистичные визуальные эффекты, но за все это приходится платить.