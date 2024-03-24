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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Microsoft предлагает метод ускорения трассировки лучей с API DXR за счет использова...

Microsoft предлагает метод ускорения трассировки лучей с API DXR за счет использова...

Microsoft предлагает метод ускорения трассировки лучей с API DXR за счет использования SSD для меньшего обращения к VRAMВсе больше игр сейчас используют методы трассировки лучей или пути, чтобы предоставить геймерам захватывающие и реалистичные визуальные эффекты, но за все это приходится платить.

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