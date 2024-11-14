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Закон, порядок, государство

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В Магаданской области продолжается Всероссийская антинаркотическая акция «Чистое поколение – 2024»

В Магаданской области продолжается Всероссийская антинаркотическая акция «Чистое поколение – 2024»

С целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ, на территории Магаданской области проходит Всероссийская антинаркотическая акция «Чистое поколение».

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