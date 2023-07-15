ПРОСТО О СЛОЖНОМ В США истерика. Еще бы, министр финансов самой великой страны в солнечной системе ( по мнению самих американцев) во время визита в Китай, услужливо кланяется перед своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном.
Очередное унижение США со стороны Китая
Комментарии
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SM
Svetlana Malovik
Её, болезную, оттаскивать пришлось, так вцепилась!
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15 час.
Samarium
Да и х.... то с ней. Поспала бабка в самолете и всех дел-то...Хорошо, что еще на трапе не свалилась....
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12 час.
zn
zygmund nedialkow
Американские понты.
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7 час.
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