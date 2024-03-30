Зеленский хочет ударов по Крыму ракетами, которых у Киева еще нет

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что хотел бы ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS по инфраструктуре Крыма, в частности, по аэродромам, при этом признав, что на данный момент таких дальнобойных ракет у Киева нет.
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