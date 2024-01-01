РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Иванов
    Ну и что? Сенсация мирового масштаба????Daily Mail: подро...
  • Sergey Иванов
    Гавно вброс! афтор  хайпануть решил???Толпа забила мужч...
  • ольга решетникова
    Жаль, у Вас нет красной кнопки на кухонном столе, иначе ответка была бы?В Госдуме назвали...

В Госдуме назвали провокацией новогоднее обращение посольства США

В Госдуме назвали провокацией новогоднее обращение посольства США

Известия/Зураб Джавахадзе Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев прокомментировал новогоднее обращение посольства США в Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Миша Граник
А где обращение российского посольства к американскому народу? Или Антонову слабо?
Ответить
4 час.
Sergey Иванов
Не провокации, а подрывная деятельность, угрожающая БЕЗОПАСНОСТИ   РОССИИ!!!! 24 часа закрыть  посольство и выгнать из России!!
Ответить
2 час.
ольга решетникова
Жаль, у Вас нет красной кнопки на кухонном столе, иначе ответка была бы?
Ответить
54 мин.

Картина дня

наверх