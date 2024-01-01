Известия/Зураб Джавахадзе Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев прокомментировал новогоднее обращение посольства США в Москве.
В Госдуме назвали провокацией новогоднее обращение посольства США
Комментарии
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МГ
Миша Граник
А где обращение российского посольства к американскому народу? Или Антонову слабо?
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4 час.
Sergey Иванов
Не провокации, а подрывная деятельность, угрожающая БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ!!!! 24 часа закрыть посольство и выгнать из России!!
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2 час.
ольга решетникова
Жаль, у Вас нет красной кнопки на кухонном столе, иначе ответка была бы?
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54 мин.
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