Consumers More Optimistic On Jobs, Financial Conditions, Stock Prices As Inflation Eases: NY Fed Survey Unlike recent extremely volatile months, consumers expectations for inflation in July barely budged as disclosed today by the latest NY Fed Survey, which showed that inflation expectations in one year fell slightly to 3.
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