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Царьград

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Бывший глава угрозыска столицы Тувы, осуждённый за убийство, отправился на СВО

Бывший глава угрозыска столицы Тувы, осуждённый за убийство, отправился на СВО

Орлан Сарыг-Донгак заживо сжёг 30-летнего задержанного и получил 18 лет строгого режима.Экс-глава угрозыска Кызыла и бывший заместитель главы управления МВД по Туве Орлан Сарыг-Донгак, осуждённый на 18 лет колонии строгого режима за убийство 30-летнего местного жителя, отправился из колонии на специальную военную операцию.

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