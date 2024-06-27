Бывший глава угрозыска столицы Тувы, осуждённый за убийство, отправился на СВО

Орлан Сарыг-Донгак заживо сжёг 30-летнего задержанного и получил 18 лет строгого режима.Экс-глава угрозыска Кызыла и бывший заместитель главы управления МВД по Туве Орлан Сарыг-Донгак, осуждённый на 18 лет колонии строгого режима за убийство 30-летнего местного жителя, отправился из колонии на специальную военную операцию.