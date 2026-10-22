Заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Александр Рингевич пояснил, что данные о дате, времени и сумме несанкционированной операции, переданные пострадавшим в любое отделение милиции, в считанные минуты поступают в центральный аппарат ведомства и затем в банк, что позволяет в течение нескольких часов установить конечного получателя похищенных средств.