Заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Александр Рингевич пояснил, что данные о дате, времени и сумме несанкционированной операции, переданные пострадавшим в любое отделение милиции, в считанные минуты поступают в центральный аппарат ведомства и затем в банк, что позволяет в течение нескольких часов установить конечного получателя похищенных средств.
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