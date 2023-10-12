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Хронический стресс: Кардиолог назвал пять опасных симптомов. Заметили – срочно к врачу

Хронический стресс: Кардиолог назвал пять опасных симптомов. Заметили – срочно к врачу

Врач-кардиолог Егор Новиков назвал пять опасных симптомов, котоорые могут указать на кардионевроз. Если заметили такие признаки – срочно к врачу, ведь речь может идти о проблемах одновременно и с сердцем, и с нервной системой.

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