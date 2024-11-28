Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вождь «голубых мундиров»

Вождь «голубых мундиров»

Был ли Александр Бенкендорф «держимордой» России? Портрет А. Х. Бенкендорфа в мундире Лейб-гвардии Жандармского полуэскадрона (1840-е), копия Егора Ботмана с картины Франца Крюгера (Музей Гвардии).

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Комментарии
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Кирилл Вонмигласов
Кусок текста взят из какого-то неуказанного источника (&quot;вышеописанная смерть&quot; отсылает в пустоту, в текст, написанный сереньким повествовательным слогом вторгается кусок явно из реляций с полей войны 1812 - 1814, но без указания источника реляций.) Из явных недостатков - отсутствие упоминания о роли Б. в расследовании заговора1825 г. и о его разговоре с кем-т из &quot;декабристов&quot; о крепостных - А.Х. отпустил их всех на волю, в то время как богатейшие крепостники-&quot;декабристы&quot; сочли такой урон своему состоянию неприемлемым. В общем, до Пикуля автору как до неба. Мягко говоря..
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