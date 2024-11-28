Вождь «голубых мундиров»

Кирилл Вонмигласов

Кусок текста взят из какого-то неуказанного источника ("вышеописанная смерть" отсылает в пустоту, в текст, написанный сереньким повествовательным слогом вторгается кусок явно из реляций с полей войны 1812 - 1814, но без указания источника реляций.) Из явных недостатков - отсутствие упоминания о роли Б. в расследовании заговора1825 г. и о его разговоре с кем-т из "декабристов" о крепостных - А.Х. отпустил их всех на волю, в то время как богатейшие крепостники-"декабристы" сочли такой урон своему состоянию неприемлемым. В общем, до Пикуля автору как до неба. Мягко говоря..