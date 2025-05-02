Одометры этих машин намеренно «ускоряются», чтобы машины быстрее слетали с гарантии

В адрес Tesla был подан коллективный иск, в котором утверждается, что компания увеличивает показания одометров на своих электромобилях, чтобы ускорить истечение гарантии и избежать затрат на гарантийный ремонт.
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