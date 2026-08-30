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Царьград

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Bild: Немецкие профсоюзы угрожают лишить СДПГ поддержки

Bild: Немецкие профсоюзы угрожают лишить СДПГ поддержки

Профсоюзы Германии грозят лишить поддержки СДПГ из-за пенсионной реформы, увеличивающей возраст выхода на пенсию до 67 лет к 2031 году.

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