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Почему новый договор США с Турцией грозит развалом страны?

Почему новый договор США с Турцией грозит развалом страны?

Сегодня 1,3K прочитали На заседании Клуба Улицы Правды Михаил Хазин и Каринэ Геворгян обсудили актуальную тему: Каринэ Геворгян: А можно о возвышенном, о литературном, война и мир? Вот я вижу, что 9 мая Эрдоган с Блинкиным, то есть с Байденом, простите, подпишут соглашение, поскольку у Турции, как я понимаю, энергогенерация может хватить на то, чтобы действительно уж точно к первому, даже кварталу 25-го года очень серьезно запустить военно-промышленный комплекс, и там, надо сказать, с таким преференциями для Турецкой Республики.

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Комментарии
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Лев Добрый
Пока денег пиндо-сранцев США в Турции не видно, а вот денег России там немерено!🤠👈😱😜
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16 час.

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