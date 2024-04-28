Почему новый договор США с Турцией грозит развалом страны?

Сегодня 1,3K прочитали На заседании Клуба Улицы Правды Михаил Хазин и Каринэ Геворгян обсудили актуальную тему: Каринэ Геворгян: А можно о возвышенном, о литературном, война и мир? Вот я вижу, что 9 мая Эрдоган с Блинкиным, то есть с Байденом, простите, подпишут соглашение, поскольку у Турции, как я понимаю, энергогенерация может хватить на то, чтобы действительно уж точно к первому, даже кварталу 25-го года очень серьезно запустить военно-промышленный комплекс, и там, надо сказать, с таким преференциями для Турецкой Республики.