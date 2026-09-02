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ИА Регнум

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Силы ПВО за сутки уничтожили 464 беспилотника ВСУ

Силы ПВО за сутки уничтожили 464 беспилотника ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации уничтожили 464 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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