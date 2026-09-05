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Царьград

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ФСБ ДНР приговорила жителя Амвросиевки к 15 годам за шпионаж

ФСБ ДНР приговорила жителя Амвросиевки к 15 годам за шпионаж

Суд в ДНР приговорил жителя Амвросиевки к 15 годам колонии за шпионаж. Игорь Малецкий передавал данные о расположении войск России украинской разведке.

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