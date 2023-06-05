Наташа Королева рассказала, какие у нее сейчас взаимоотношения с Игорем Николаевым

Наташа Королева рассказала, какие у нее сейчас взаимоотношения с Игорем НиколаевымНаташа Королева, Игорь НиколаевПевица Наташа Королева в эфире YouTube-шоу «Света вокруг света» рассказала, как сейчас общается с бывшим мужем Игорем Николаевым.