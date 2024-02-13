Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 016 подписчиков

Проект о помощи Украине и Израилю прошел финальное голосование в сенате США

Проект о помощи Украине и Израилю прошел финальное голосование в сенате США

Законопроект о помощи Украине и Израилю без мер по ужесточению охраны границы США в понедельник вечером прошел окончательное процедурное голосование в сенате, трансляция заседания велась на сайте верхней палаты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
ПОКУПНЫЕ СЕНАТОРЫ проголосуют так, как нужно владельцам ВПК США.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх