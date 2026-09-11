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Аллерголог Кривцун напомнил об опасности осенней листвы для ряда людей

Аллерголог Кривцун напомнил об опасности осенней листвы для ряда людей

Осенью аллергию могут вызывать не сами опавшие листья, а споры плесневых грибов, которые могут на них размножаться: листва хорошо удерживают влагу, что создаёт благоприятные условия для роста плесени.

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