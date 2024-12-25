Вкусный Новый год. И горячее, и закуска – это блюдо прекрасно всегда

Поварами создано много универсальных блюд, которые могут быть и закуской и основным блюдом. Одним из таких рецептов поделился с "Инфозоидом" наш постоянный консультант Денис Михайлик, владелец компании по производству готовой еды.
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