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Вкусный Новый год. И горячее, и закуска – это блюдо прекрасно всегда

Вкусный Новый год. И горячее, и закуска – это блюдо прекрасно всегда

Поварами создано много универсальных блюд, которые могут быть и закуской и основным блюдом. Одним из таких рецептов поделился с "Инфозоидом" наш постоянный консультант Денис Михайлик, владелец компании по производству готовой еды.

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