92 спортсмена Иркутской области получат выплаты в 2025 году

В 2025 году 92 талантливых спортсмена Иркутской области получат единовременную финансовую поддержку. Решение принято Министерством спорта региона в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта».
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