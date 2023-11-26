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Российские бойцы прорвали самый крепкий участок обороны боевиков ВСУ на линии боевого соприкосновения и взяли под контроль промзону: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 26 ноября 2023 года

Российские бойцы прорвали самый крепкий участок обороны боевиков ВСУ на линии боевого соприкосновения и взяли под контроль промзону: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 26 ноября 2023 года

Российские бойцы прорвали самый крепкий участок обороны боевиков ВСУ на линии боевого соприкосновения и взяли под контроль промзону: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 26 ноября 2023 года Юлия СоколоваВ последних сообщениях поступили новости о том, что российские бойцы смогли прорвать участок сильной обороны Вооруженных сил Украины в районе Авдеевской промышленной зоны.

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