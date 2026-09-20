Александр Моор о выборах-2026: «Народ России сам определяет свое будущее»

ТЮМЕНЬ, 20 сентября, ФедералПресс. В финальный день единого дня голосования свой гражданский долг исполнил губернатор Тюменской области Александр Моор, посетив избирательный участок № 1546 на улице Самарцева в районе Червишевского тракта.
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